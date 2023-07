Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la prima foto di famiglia con la figlia Ginevra scioglie i fan: «Un'emozione troppo grande»

di Redazione web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori proprio ieri, 20 luglio, e poco fa hanno pubblicato la loro prima foto di famiglia insieme alla piccola Ginevra che era comoda tra le braccia della mamma.

La gravidanza di Natalia è stata molto lunga e difficile, l'influncer ha raccontato spesso ai suoi follower, oltre un milione, di aver sofferto molto a causa degli sbalzi d'umore, della difficoltà che ha avuto nel vedere il suo corpo cambiare e, soprattutto, della paura di non essere all'altezza della nuova arrivata. Tutte queste preoccupazioni, tuttavia, sono svanite quando Natalia ha tenuto in braccio per la prima volta sua figlia, Ginevra, dopo averla partorita. La prima foto di famiglia è dolcissima e i fan sono accorsi per fare le congratulazioni alla neo mamma e al neo papà, che sono emozionatissimi.

Ma come si sono conosciuti Natalia e Andrea? Facciamo un piccolo excursus sulla loro storia d'amore.

La storia d'amore di Andrea e Natalia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti negli studi del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Tutto il contrario di Andrea Zelletta che, invece, aveva avuto un colpo di fulmine: «È stato amore a prima vista per entrambi». I due si sono frequentati e dopo poco era già chiaro a tutti: si erano già innamorati. Usciti dal programma insieme sono andati a convivere e adesso hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Ginevra.

