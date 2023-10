Matteo Ranieri con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne da Ibiza a Barcellona: «Solo amicizia?». Ecco di chi si tratta

di Redazione web

Matteo Ranieri ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti della vacanza tra Ibiza e Barcellona mentre era in compagnia di una ragazza. Nello specifico si parla di un'ex corteggiatrice con cui l'ex tronista di Uomini e donne è attualmente in ottimi rapporti. Non è chiaro, però, se tra i due si parli ancora di amicizia o se ci sia qualcosa di più, ma per i fan sono già una coppia consolidata che vorrebbero vedere ufficialmente insieme.

Uomini e donne, Matteo Ranieri: «Ho un malessere che puntualmente si presenta senza invito»

Matteo Ranieri, la dedica social: «Manchi già. Torna presto». Ma non è come sembra

Matteo Ranieri, dopo U&D

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne è Chiara Rabbi. L'ex fidanzata dell'ex gieffino Davide Donadei, aveva spiegato le motivazioni della separazione dal suo ragazzo: pare fosse una questione di gelosia nei confronti del 28enne leccese e, anche, un presunto bacio con un altro che lo avrebbe fatto soffrire molto.

«Sono una coppia?»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA