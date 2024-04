Giucas Casella: «Io e Tina Cipollari nudi alle Maldive, abbiamo condiviso momenti bellissimi»

di Luca Uccello

«Tina, ti ricordi quando ti ho portato alle Maldive e tu sei uscita fuori dall’acqua tutta nuda?». Tina, sarebbe Tina Cipollari, storico volto di Uomini e Donne. E a fare questa affermazione sarebbe stato Giucas Casella intorno a un tavolo, tra amici, al ristorante. A raccontare questa storia è Nuovo Tv. Sempre in quel locale la vaga risposta delle fedelissima di Maria De Filippi: «Io alle Maldive con te? Questa cosa non me la ricordo».

Giucas Casella: «Io e Tina abbiamo condiviso momenti bellissimi»

Una storia vecchia, passata come racconta il mentalista a Nuovo Tv: «È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni.

Giucas Casella assicura che «Con Tina non ho avuto bisogno di trucchi. Lei non racconta la nostra storia perché è molto riservata, ma sono felice che non abbia smentito».

Una storia d'amore che si è esaurita presto, racconta ancora. Ma ogni volta che incontra Tina il suo giudizio non cambia mai: «Lei è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio».

Mentre Giucas Casella è felicemente accompagnato con Valeria Perilli, Tina è ancora senza un compagno. Consigli? Nessuno. «Mi auguro che lei rimanga single per sempre! Tina ormai ha la sua indipendenza, i figli stanno diventando grandi, ha una vita bellissima e non so se potrà avere di nuovo un’altra storia importante. Credo che stia bene così».

