Giacomo Czerny, paura per l'ex tronista: «Operato d'urgenza per un aneurisma». Come sta L'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato di essere stato operato d'urgenza per via di un aneurisma in testa







di Cristina Siciliano Giacomo Czerny, 28 anni ed ex tronista di Uomini e donne, nelle ultime ore attraverso un post Instagram ha confessato ai suoi follower di aver avuto un aneurisma alla testa. L'ex tronista ha anche raccontato che al suo fianco però c'è sempre la sua fidanzata Martina Grado e tutta la sua famiglia che non l'hanno mai lasciato solo. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio. Le parole di Giacomo Czerny «Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa - ha scritto Giacomo Czerny a corredo del post Instagram -. È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare. La fortuna nella sfortuna è che per un malditesta che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito. Questo è successo». L'ex tronista ha aggiunto: «Grazie a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile.» Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 14:51

