Federico Nicotera e Veronica Raimondi fidanzati? Le parole dell'ex tronista alimentano il gossip

di Cristina Siciliano

Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e donne ha una nuova fiamma? A quanto pare sì, sembrerebbe che Federico si sia fatto vedere spesso con Veronica Raimondi. I due ex tronisti nelle ultime ore hanno pubblicato sui propri profili Instagram un video sulle note di "Tango" di Tananai mentre ballano abbracciati sotto il cielo di Roma. «Bisogna imparare ad essere felici, godendosi ogni singolo momento ed essendo grati per tutto quello che abbiamo». Sono queste le parole che Veronica e Federico hanno scritto a corredo del video Instagram.

Le parole di Federico Nicotera

«Vi invito ad andare a guardare l'ultimo post che abbiamo condiviso io e Veronica - ha sottolineato Federico Nicotera nelle sue Instagram stories -.

L'ex tronista ha aggiunto: «La felicità è ballare abbracciati sootto il cielo di Roma con Castel Sant'Angelo come sfondo». Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post dei due ex tronisti. «Non c'è altro da dire, siete bellissimi», scrivono i fan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA