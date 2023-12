Costantino Vitagliano, il messaggio in ospedale: «La felicità non la fanno i soldi e la ricchezza». I fan: rimettiti in fretta Non è stata ancora svelata la "malattia rara" dell'ex tronista di Uomini e donne







di Cristina Siciliano Costantino Vitagliano, l'ex tronista di Uomini e Donne, nei giorni scorsi ha rivelato di avere una malattia rara ed ha aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute attraverso un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, mostrandosi ricoverato in ospedale. A tale proposito, nonostante si trovi a letto e in ospedale, nelle ultime ore, l'ex tronista ha pubblicato un altro video dove ha lasciato un messaggio diretto ai suoi «amici e nemici». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano) Le parole di Costantino Vitagliano «Auguro a tutti i miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi - ha sottolineato Costantino Vitagliano -. Ad aspettare Costantino a casa c'è la piccola Ayla, nata dalla relazione (ormai giunta al termine) con Elisa Mariani. Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 21:00

