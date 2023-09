Uomini e Donne, scontro tra Mirko e Perla di Temptation Island: «Anche tu non mi amavi. Vergognoso non aver avuto un confronto»

di Redazione web

Mirko e Perla, da Temptation Island a Uomini e donne per chiarirsi. Ebbene sì, perché da quanto emerso nella prima puntata del programma di Uomini e donne pare che i due abbiano avuto poche, se non rare, occasioni per un faccia a faccia dopo il falò di confronto. Filippo Bisciglia, con l'aiuto di Maria De Filippi, hanno fatto chiarezza sulla loro relazione e su cosa sia accaduto dopo il programma.

Ecco cosa è emerso.

Temptation Island, tra Perla Vatiero e Greta Rossetti scontro senza esclusione di colpi su "TikTok": per i follower c'è già una vincitrice

Temptation Island, ombra sull'amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti: spunta l'ex di lei

Mirko e Perla: storia di un amore finito

La storia dell'amore finito tra Mirko e Perla è uno dei più dibattuti all'interno di Temptation Island.

I due, infatti, si erano contraddistinti all'interno della trasmissione di Filippo Bisciglia per la pacatezza, tra l'altro, accusata a Mirko come «eccessiva» nella storia con Perla.

Cinque anni di relazione e quattro di convivenza, Perla ha lasciato la provincia di Salerno per raggiungere il suo amato a Rieti. Hanno raggiunto Temptation Island perché volevano fare chiarezza sulla direzione che stavano intraprendendo.

La proposta di matrimonio di lui lasciava intendere un'amore incondizionato, mentre per Perla, la loro storia era al capolinea già da un po' a causa della mancanza che possedeva per la sua città d'origine e, forse, la mancanza di entusiasmo nella loro storia: «Anche tu non mi amavi. Vergognoso non aver avuto un confronto», ha ribattuto al ragazzo, in studio da Maria De Filippi. Per Perla, infatti, non è tanto che stia con un'altra donna, Greta Rossetti, la tentatrice del programma, ma piuttosto il non aver dato il giusto rispetto anche alla chiusura del programma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA