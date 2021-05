William e Kate, al drive in per guardare "Crudelia" con la macchina preferita dal principe Filippo

William e Kate hanno reso omaggio al defunto principe Filippo arrivando alla proiezione al drive in del film “Crudelia” al Palazzo di Holyroodhouse con una della sua macchine preferite, una Land Rover modello 2A del 1966, che gli è stata prestata direttamente dalla Regina.

William e Kate, al drive in per guardare "Crudelia" con la macchina preferita del nonno

Il Duca e la Duchessa di Cambridge In viaggio in Scozia, dove sono anche tornati a visitare l’università di St Andrews dove si sono innamorati, per il “Patrons of NHS Charities Together” sono arrivati alla proiezione di Crudelia, nuovo film della Disney, con la Land Rover preferita dal nonno, prestata direttamente dalla regina.

La coppia, come fa sapere il "The Telegraph", ha chiacchierato con un'ospite della serata, Laura Wiseman, che ha spiegato che il suo giovane figlio era confuso sul concetto di drive in e sul fatto che andasse a vedere un film in macchina: “Sì – ha risposto Kate – anche i nostri chiedevano, “ma dove vai?” Erano tristi di non esser potuti venire anche loro….”.

In un discorso la duchessa ha ringraziato i lavoratori: "Nell'ultimo anno William ed io abbiamo parlato con molti operatori del NHS e abbiamo ascoltato in prima persona com'è stato essere in prima linea a combattere il Covid-19, sostenendo coloro che soffrono e le loro famiglie, mettendo eroicamente i bisogni degli altri davanti ai propri, giorno dopo giorno. Stasera, siamo stati molto felici di parlare con tutti voi”.

La duchessa ha anche ringraziato la Regina per aver permesso loro di ospitare il primo film drive-in nel palazzo e ha invitato i suoi ospiti a "prendere i popcorn, mettersi sotto le coperte ed essere trasportati nella Gran Bretagna degli anni '70 per una serata di meritato divertimento, dramma, glamour ed evasione! "

Crudelia, racconta la storia di Crudelia de Mon, il cattivo del classico film d'animazione “La Carica dei 101” . Lunedì sera, William e Kate hanno parlato in videochiamata con le due star protagonista della pellicola, Emma Stone, che interpreta Crudelia ed Emma Thompson, che interpreta la sua rivale Baronessa Von Hellman e la divertente video conversazione è stata replicata sugli schermi prima dell’inizio della proiezione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA