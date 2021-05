William e Kate, viaggio romantico: ritorno nell'università dove si sono innamorati venti anni fa

William e Kate Midddleton sono tornati in Scozia, nell'Università di St Andrews, dove venti anni fa si sono conosciuti e innamorati. La coppia ha trascorso il tempo fra sfide in spiaggia, incontri con gli studenti, impegni istituzionali e una romantica cena in un ristorante della zona.

Leggi anche > Carla Fracci in gravi condizioni: preoccupazione per lo stato di salute

Il Duca e la Duchessa di Cambridge, come spiega il "The Telegraph" hanno trascorso una notte a St Andrews prima di prendere parte a una serie di impegni, tra cui una regata di yachting su una spiaggia battuta dalla pioggia e dal vento e una visita nostalgica alla loro università. Mentre si scontravano sulla spiaggia di West Sands, è stato il Duca a dimostrarsi il più determinato annunciando: "Voglio andare più veloce. Devo assicurarmi di avere la giusta angolazione", ma evitando per un pelo lo scontro frontale con la moglie. La vittoria se l’è aggiudicata William, che è però poi rimasto bloccato sulla sabbia per la gioia di Kate, che gli ha urlato: “Andiamo, nonno!”.

La coppia ha poi incontrato ali universitari e ascoltato notizia sul programma “Can Do”, creato per affrontare le sfide di salute mentale che gli studenti, incapaci di vivere la vita universitaria tradizionale, hanno dovuto affrontare. I due si sono poi uniti a una discussione con i gruppi interreligiosi del campus della School of Divinity, prima di piantare il primo albero per la foresta di St Andrews, un piano dell'università per diventare carbon neutral entro il 2035. Oltre agli impegni sociali, per gli sposini non è manca una cena romantica da Forgan's, un ristorante che serve cibo di produzione scozzese, e dove hanno chiesto un salotto privato.

Un manager che ha voluto rimanere anonimo ha confidato: "Non ci sono stati fasti, cerimonie o fanfare. Sono stati molto gentili e quando se ne sono andati via ci hanno fatto i complimenti”. La coppia in seguito ha reso omaggio al defunto Duca di Edimburgo arrivando in un cinema drive-in al Palazzo di Holyroodhouse in una delle sue Land Rover. Il Duca e la Duchessa, patroni di NHS Charities Together, hanno ospitato lo staff del NHS per una proiezione di “Crudelia”, nuovo film della Disney, in riconoscimento del loro lavoro durante la pandemia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA