William e Kate, 10 anni dal matrimonio: ecco come hanno cambiato la monarchia

William e Kate 10 anni fa si sposavano, facendo vivere a tutto il mondo una vera e propria favola reale. La giovane coppia negli anni ha superato grandi crisi e difficoltà ma ha anche gioito insieme di lieti eventi, tra i più importanti la nascita dei loro tre figli: George, Charlotte e Louise.

La coppia scelse di non ricevere doni ma chiese ai suoi invitati di fare donazioni a una selezione di fondazioni che il nipote della regina Elisabetta e la sua sposa commoner decisero di sostenere. Le varie associazioni sono riuscite a portare avanti dei progetti con quel denaro che 10 anni dopo William e Kate hanno deciso di visitare.

I duchi di Cambridge hanno avuto la forza con tanti piccoli e grandi gesti di cambiare e modernizzare la monarchia. Partendo dalle donazioni per le nozze, per passare alle foto ufficiali scattate da Kate e condivise sui social. Nel corso del matrimonio la monarchia accettò per la prima volta una "commoner" come futura reale, visti che William è erede al trono e questo ha segnato un passaggio alla normalità dei reali che vede Kate girare per le strade di Londra a commemorare una donna vittima innocete, e la coppia impegnata nel dare supporto e felicità, sempre meno attenti al glamur e alla mondanità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 17:18

