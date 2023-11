Vladimir Luxuria si è fidanzata, la confessione: «Sì, ho un amico speciale, tutto merito di Ilary Blasi e Bastian Muller»

di Redazione Web

Vladimir Luxuria ha recentemente raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, di avere un "amico speciale". «La nostra relazione è iniziata già da qualche mese, mi sento emotivamente appagata. Non lo sapeva nessuno, ma abbiamo deciso che è il momento migliore per dirlo. Lui è più giovane di me e lavora nel social» aveva detto a Verissimo, ma nulla di più sulla sua nuova storia d'amore,

Per fortuna, il settimanale Oggi ha rivelato alcuni retroscena di questa nuova relazione.

Stando ad alcune informazioni rivelate, la storia d'amore tra Vladimir Luxuria e il suo nuovo fidanzato sarebbe iniziata grazie a Ilary Blasi e Bastian Muller. L'uomo che ha fatto battere forte il cuore a Vladimir sarebbe uno dei migliori amici di Bastian e il loro primo incontro sarebbe avvenuto grazie a Ilary e all'imprenditore che avevano organizzato l'uscita.

Secondo alcune voci vicino ai due, l'ex parlamentare sarebbe al settimo cielo, innamorata più che mai e felice di avere qualcuno al suo fianco che la faccia stare così bene.

