Veronica Peparini, l’ipotesi di un intervento all’utero durante la gravidanza. «Non possiamo prevedere come andrà»

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di raccontare ai loro follower quasi tutto della gravidanza gemellare della coreografa ed ex insegnante di danza di Amici. Si tratta di una situazione particolare perché Veronica ha raccontato, durante la loro ultima intervista a Verissimo, di avere una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica che potrebbe portare a una malattia che si chiama trasfusione feto-fetale. Le bambine condividono la stessa placenta, ma sono cresciute in due sacche diverse. Il rischio è che una delle due diventi "donatrice" dell'altra e che quindi non cresca abbastanza, mentre l'altra riceve un doppio nutrimento.

In un'intervista a Di Più, il ginecolo Stefano Aureli ha spiegato i rischi che Veronica potrebbe correre se dovesse essere sottoposta a un intervento all'utero, in caso la situazione peggiorasse.

Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: «La gravidanza non è ancora fuori pericolo, non riesco a stare ferma»

Le parole dell'esperto

«Questo fenomeno può essere interrotto con un trattamento chirurgico all'interno dell'utero: con il laser, si separa la placenta per rendere i due feti indipendenti.

Tuttavia, Veronica e Andreas sperano che la situazione possa rientrare da sola e continuare la gravidanza nel modo più naturale e tranquillo possibile. La coreografa si è detta serena, nonostante non si possa prevedere l'andamento.

