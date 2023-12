Veronica Peparini e Andreas Muller: «A Verissimo per due euro, pagata cara questa gravidanza». Lui si sfoga dopo le critiche

di Dajana Mrruku

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono esposti molto quando hanno annunciato la gravidanza della coreografa, durante la loro intervista a Verissimo. La coppia è sempre stata al centro di polemiche legate alla loro differenza di età, lei 52 anni e lui 27, ma con il passare del tempo, Veronica e Andreas hanno convinto sempre di più i loro follower del loro sentimento reale e sincero.

Dopo l'annuncio della gravidanza, i fan erano molto contenti per loro, ma purtroppo non tutto è andato come speravano e, già dall'ecografia successiva all'annuncio, c'è stato qualche problema.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e lo sfogo di Andreas Muller.

Le critiche

Nei giorni successivi, Andreas e Veronica hanno rivelato che la loro è una «gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica, per cui le piccole vivono in un'unica placenta in due sacche distinte.

I due saranno nuovamente ospiti da Silvia Toffanin per aggiornare i fan sullo stato di salute della coreografa e l'andamento della gravidanza, alla luce degli ultimi risvolti.

«Domenica faremo un collegamento con Verissimo, come dice anche il post su Instagram. Ci sono stati molti commenti negativi, come quello qui sotto che dice: "Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata sta gravidanza". Volevo solo chiarire che il 7 dicembre è stata la giornata mondiale della trasfusione feto fetale nelle gravidanze gemellari, siamo stati quindi chiamati a sensibilizzare sull'argomento visto che è quello che stava

accadendo alle nostre bambine. È una malattia che si manifesta in percentuali più o meno basse e deve essere monitorata e seguita da da specialisti e centri specializzati nelle gravidanze gemellari perché per quanto assurdo possa sembrarvi, le persone giuste e i posti giusti possono salvare delle vite o perlomeno provarci. Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlate senza sapere è giusto dare spiegazioni», ha voluto spiegare una volta per tutte Andreas Muller, chiarendo anche il motivo della loro nuova ospitata nel salottino di Verissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 15:36

