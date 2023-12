Veronica Peparini e Andreas Muller, la dolce attesa delle gemelline: «I primi mesi vivremo qui»

di Marta Goggi

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano due gemelle, l'annuncio era arrivato nello studio di Verissimo qualche tempo fa. L'iniziale gioia per la dolce attesa si è poi trasformata in preoccupazione quando i medici hanno rilevato alcune complicazioni. Adesso l'allarme sembra essere rientrato e la coppia è entusiasta per la gravidanza.

Andreas Muller tiene sempre aggiornati i follower sull'andamento della gravidanza, questa volta ha detto qualcosa riguardo a dove vivranno con le gemelline: «Casa per i prossimi mesi, cambiamenti tanti... qui almeno per i primi mesi staremo con le gemelline», ha annunciato sui social il ballerino. Dopo ha ripreso Veronica Peparini mentre ascoltava i movimenti della pancia. La coppia sta sicuramente afforntando un periodo pieno di novità e di gioia per l'attesa delle piccoline.

