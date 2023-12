Veronica Peparini, il pancione in attesa delle due gemelline: «Crescono»

di Marta Goggi

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano due gemelle, l'annuncio era stato fatto ai microfoni di Verissimo qualche tempo fa. L'iniziale gioia per la dolce attesa si è poi trasformata in preoccupazione quando i medici hanno rilevato alcune complicazioni. Adesso l'allarme sembra essere rientrato e l'ex giudice di Amici si sta godendo la gravidanza.

Su Instagram la Peparini dà spesso alcuni aggiornamenti sulla gravidanza e sul suo stato d'animo. Di recente l'ex giudice di Amici ha postato una 'storia' in cui ha fotografato la pancia cresciuta visibilmente, scrivendo: «Crescono». I fan sono molto vicini alla Peparini in questo momento, sia nei momenti di gioia che in quelli di preoccupazione.

