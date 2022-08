Vanessa Incontrada rompe il silezio sulla crisi col compagno: «Sono in un momento di riflessione»

Vanessa Incontrada rompe il silenzio. Da mesi si vocifera della crisi col compagno Rossano Laurini, ma la showgirl ha preferito non esprimersi in nessuna delle numerose interviste rilasciate. Ora, però, sembra che Vanessa si sia pronunciata in merito al rapporto con Laurini, seppur senza scendere nei dettagli e senza confermare nulla. Vanessa è in copertina sulla rivista Vanity dove all’interno del numero ci sono le sue dichiarazioni, e sul compagno ha detto: «Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti».

Le voci che hanno cominciato a circolare a partire dallo scorso febbraio insomma non erano del tutto infondate. In realtà c’erano stati dei segnali di disgelo che avevano fatto pensare a una crisi, ma potrebbe non essere vero. Dopo quindici anni insieme potrebbe essere davvero finito l’amore?

La separazioni vip

Negli ultimi tempi, ormai, il pubblico è abituato alle grandi separazioni, che avvengono pubblicamente tramite comunicati stampa congiunti o separati. Lo hanno fatto Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e, poi, Ilary Blasi e Francesco Totti. E proprio su di loro, Vanessa Incontrada ha espresso il suo parere: «Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita». In questo sente di essere diversa da Michelle Hunziker e Ilary Blasi, mam non le giudica.

Secondo figlio

Dopo il primo, Vanessa non rinuncia al desiderio di un secondo figlio: «Se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole».

