Valentina Ferragni, la relazione con Matteo Napoletano e il commento sui social: «Ho riso molto»

di Marta Goggi

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano stanno insieme dall'inizio 2023, i due hanno una relazione a distanza: l'influencer vive a Milano, mentre il ragazzo frequenta l'Università in California, il Kentucky Wesleyan College. Valentina ha ricevuto un commento sui social sulla sua storia d'amore che l'ha molto divertita.

Su Instagram

L'influencer ha postato sui social un commento di una follower: «Però tu c'hai levato un ragazzo di 22 anni (ndr, Matteo Napoletano). Noi come facciamo se fate tutte così? Non rimarrà nessuno per noi». La Ferragni ha risposto: «Ho riso molto». La differenza di età tra i due (quasi 10 anni) è stata molto criticata sui social, ma c'è anche chi ha sostenuto la nuova relazione dell'influencer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA