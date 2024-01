Ferragni, Valentina torna a casa dalla Parigi fashion week: la citazione dell'iconica serie tv sorprende tutti

di Alessia Di Fiore

Valentina Ferragni, dopo giorni frenetici alla Fashion Week di Parigi, è finalmente tornata a casa a Milano, in dolce... compagnia. No, non si parla del fidanzato Matteo Napoletano, partito con l'influencer alla volta di quest'avventura modaiola, ma dei tipici dolcetti francesi che la Ferragni ha portato con sè.

Una scatola di coloratissimi e dolcissimi macarons sono stati immortalati nelle storie sui social di Valentina che, a descrizione della foto, ha scritto: «Back to my Gossip Girl era». E chi ha visto l'iconica serie tv americana sa bene di cosa sta parlando l'influencer: nulla grida Gossip girl più di un viaggio a Parigi tra moda e scorta di macarons.

Nella serie, infatti, si vede più volte la protagonista Blair Waldorf, assaporare gustosi dolci francesi nella sua vasca da bagno o tra le strade della capitale francese e chiunque almeno una volta ha desiderato essere lei. Ad oggi la nostra Blair è proprio Valentina Ferragni.

