Francesco Totti, quando e come ha scoperto il flirt (presunto) di Ilary Blasi con Iovino

di Cristina Siciliano

Nuovo colpo di scena nella narrazione della presunta (ex) liason tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino. Nelle ultime ore, il personal trainer durante un'intervista a Il Messaggero ha rivelato al mondo che tra lui e la conduttrice romana ci fu ben altro che un semplice caffè. In attesa di nuovi dettagli sulla verità di Ilary Blasi, ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda è stato Alex Nuccetelli, da due anni uno dei migliori amici di Totti.

Totti e Ilary: le parole di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha raccontato nelle ultime ore di essere da anni a conoscenza del presunto flirt tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi. «Se Cristiano Iovino mi aveva parlato di Ilary? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto - ha sottolineato Alex Nucatelli durante un'intervista a Fanpage -. Non me la sentivo di parlare al suo posto. Perché non ho raccontato la confidenza a Totti? In prima battuta non l'ho fatto ma quando Francesco ha avuto il dubbio e mi ha chiesto di dargli un parere, ho parlato con lui e ho riferito tutto».

«Lui l'ha scoperto da solo dal suo telefono - ha aggiunto Alex Nuccetelli -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:47

