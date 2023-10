Valentina Ferragni, amore a distanza e gelosia con Matteo Napoletano: «Vado a marcare il territorio»

di Redazione web

Valentina Ferragni ha ritrovato l'amore tra le braccia di Matteo Napoletano, il bel modello di 21 anni che ha fatto perdere la testa alla sorella di Chiara Ferragni. Il fidanzato, purtroppo, abita negli Stati Uniti e i due sono costretti a vivere una relazione a distanza che a volte può risultare molto difficile.

La fiducia deve essere alla base del rapporto, anche se la gelosia può giocare brutti scherzi. Per Fortuna, Valentina Ferragni ha un seguito di follower che sono pronte a controllare e monitorare la situazione per lei, anche oltreoceano.

Valentina Ferragni, la dedica a Matteo Napoletano: «Il mio segnalibro speciale»

Fedez in ospedale, Chiara Ferragni è con lui: la sorella Francesca "dog sitter" al parco con Paloma

Valentina Ferragni e la gelosia

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano vivono il loro amore a distanza, con fusi orari, brevi vacanze e fughe d'amore. La gelosia può creare momenti molto difficili, soprattutto quando non c'è la possibilità di parlarsi e chiarirsi faccia a faccia, ma per fortuna questo sembra non mettere in pericolo la loro relazione, anche se la sorellina di Chiara Ferragni ha detto di essere gelosa.

Nelle ultime storie su Instagram ha mostrato come le sue fan tengano sempre "d'occhio" il fidanzato Matteo, anche oltreoceano.

«Brave ragazze, controllatelo! Adesso vado a marcare il territorio» ha detto, in maniera molto ironica l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA