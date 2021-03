Tori Spelling: «Bullizzata da piccola, non cambierei una virgola del mio passato»

Tori Spelling, l’ex “Donna Martin” della mitica serie televisiva Beverly Hills 90210 racconta di quando da ragazza è stata vittima di bullismo: “Oggi guardo indietro e non cambierei una virgola”.

TORI SPELLING E IL BULLISMO: "NON CAMBIEREI UNA VIRGOLA"

Tori Spelling, figlia del famoso produttore Aaron, è stata vittima di bullismo: “Da bambina sono stata bullizzata – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – proprio perché ero una bambina ricca. Ne ho sofferto. Ma io sapevo di essere una brava persona, una persona gentile, interessante, una che sarebbe valsa la pena conoscere”

A darle l’esempio il padre Aaron: “Oggi mi guardo indietro e non cambierei una virgola. Mio papà è il mio eroe, la mia figura ispiratrice, era in gamba, era creativo, e non importa quanto fosse famoso, era gentile con tutti. Sono stata fortunata aa crescere con lui. Mi ha insegnato a credere in me stessa. Faccio lo stesso con i miei figli, voglio che conoscano il loro valore e sappiamo che sono speciali dentro”

La sua vita è stata sempre agiata, ma lei ha cercato di non montarsi la testa: “E’ vero ho avuto il privilegio di frequentare party esclusivi di Hollywood. Mi sono divertita ad andare con gli amici a feste della Playboy Mansion. Ma sono sempre stata attenta a non perdere la testa. Il lavoro ha sempre avuto la priorità”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 13:22

