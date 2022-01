Tommaso Zorzi annuncia novità in arrivo: fan entusiasti. E Tommaso Stanzani prepara gli scatoloni

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono più uniti che mai. In una delle ultime stories di Instagram l'ex gieffino ha chiesto al suo compagno se è felice e tanto è bastato per mandare in visibilio le fan. Una scena tenera che ha anche incuriosito dal momento che sono state annunciate novità in arrivo. Il tutto sarà svelato venerdì e i followers non stanno nella pelle. Zorzi, inoltre, è in procinto di traslocare e mostra il ballerino mentre fa gli scatoloni.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, le novità

Zorz ha spiegato che venerdì annuncerà delle novità. I due stanno vivendo un periodo d'oro della loro carriera. L’ex gieffino e ora co-conduttore di Drag Race Italia insieme a Priscilla e a Chiara Francini, ha annunciato ai fan di essere nuovamente prossimo ad un trasloco che lo porterà a vivere in un altro appartamento ancora, sempre a Milano.

Tommaso Zorzi, il trasloco

Tommaso Zorzi ha annunciato dunque un importante cambiamento nella sua vita e poco dopo ha mostrato Stanzani fare gli scatoloni del trasloco. «Poi è sempre così nella mia vita, ogni volta che cambio casa si catalizzano delle energie e rivoluzionano tutto, mi arrivano un botto di novità ed è quello che sta succedendo. Quindi tenetevi pronti!», ha dichiarato Zorzi.

Martedì 11 Gennaio 2022

