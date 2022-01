Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: «Non lo guardo più, sembra diventato cattivo»

Dopo la diretta di ieri sera Katia Ricciarelli dice ha detto la sua su Manuel Bortuzzo. Dopo aver parlato con Soleil di quanto accaduto durante la puntata, la cantante lirica ha confidato alla coinquilina il suo pensiero su Manuel: «Sembra diventato quasi cattivo… Non lo so».

Katia Ricciarelli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo

Al Grande Fratello Vip da tempo non regna la pace. La casa è spaccata, i coinquilini sono divisi in gruppi e durante la diretta il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di farli confrontare per calmare gli animi. Katia in puntata si è scusata per le frasi poco carine pronunciate ultimamante, ma Soleil l’ha accusata di esser stata fin troppo cordiale, quasi falsa: «Forse – ha riposto la Ricciarelli - non hai sentito quello che ho detto. Ho detto ad Alfonso che io ho le mie idee e le mantengo ma cerco di dirle in un altro modo. Cerco di dirlo in una maniera educata, io adesso in puntata devo essere così».

Katia Ricciarelli, Carmen Rossu e Valeria Marini (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Soleil ha poi riferito a Katia che Manuel l’ha nuovamente votata per mandarla al televoto e il tenore ha dato il suo giudizio su di lui: «Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti. Sembra diventato quasi cattivo. Non lo so».

