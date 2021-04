Tommaso Zorzi, tra social e impegni in tv eccolo con l'amico Lorenzo: «Li ha presentati un'amica in comune...»

Tommaso Zorzi sorpreso assieme al suo nuovo amico, Lorenzo. Il vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei famosi 2021 ha trascorso il week end assieme al suo nuovo amico, conosciuto grazie a un’amica in comune.

Tommaso Zorzi in pausa dalla tv, a passeggio con Lorenzo

Tommaso Zorzi è stato fotografato da “Chi”a Milano assieme a Lorenzo, sua nuova frequentazione. Tommaso Zorzi e Lorenzo, come racconta il settimanale, si sono conosciuti grazie a un’amica in comune: Lorenzo è il rampollo di una famiglia benestante di Torino, così i due si possono vedere solo nel weekend. In fondo Tommaso, dopo la vittoria del Grande Fratello vip è molto impegnato in tv, dato che siede come opinionista all’Isola dei Famosi 2021, conduce il “Punto Z” su Mediaset Play ed è ospite fisso nella nuova edizione del Maurizio Costanzo Show.

Sulla rapida ascesa televisiva di Tommaso Zorzi ha recentemente dato un giudizio non troppo positivo proprio Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di “Chi”: “Se devo essere sincero – ha fatto sapere in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano.it” - lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

