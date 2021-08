Temptation Island 2021, Jessica Mascheroni contro il tentatore: «Davide Basolo? Non mi dice niente questo nome...»

Jessica Mascheroni torna a parlare della sua avventura a Temptation Island 2021 facendo anche un accenno al tentatore Davide Bosolo. Durante il reality proprio la vicinanza con Davide Bosolo ha spinto Jessica Mascheroni a uscire da sola dopo il falò di confronto finale con l’ex fidanzato Alessandro Autera.

Temptation Island 2021, Jessica Masceroni contro Davide Basolo

Jessica Mascheroni torna a parlare sul social con i suoi fan dell'avventura a Temptation Island 2021. Jessica Mascheroni ritiene positivo il percorso fatto nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia ma ha anche sottolineato che, se potesse tornare indietro, cambierebbe prioprio il suo tentatore Davide Bosolo.

I due durante Temptation Island 2021 sono stati praticamente inseparabili, e proprio la vicinanza col single l’ha poi convinta a mettere fine al rapporto col fidanzato Alessandro Autera. Quando un follower però le chiede cosa provi per lui, lei ha riposto con una seconda frecciatina: «Davide Basolo? Non mi dice niente questo nome. Non so, non lo conosco quindi non posso rispondere».

