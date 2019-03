Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati: «Nessun rancore o rimorso, ecco la verità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ finita la storia fra l’influencer ed ex concorrente di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it e il fidanzato, componente della band trapper “Dark Polo Gang”. A dare l’annuncio è stata la stessa Taylor dal suo profilo Instagram.Taylor ha fatto sapere che la separazione non è proprio recente: “Ragazzi la verità è questa – ha svelato sul social - è un po che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perchè i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo. Preparatevi a conoscere una nuova Taylor perchè ho riservato delle grandissime novità per tutti voi”.