Steven Basalari, incidente a Miami. L'impreditore e influencer: «Sono vivo per miracolo»

Paura per Steven Basalari, imprenditore e influencer con milioni di follower su Instagram e TikTok, che è stato coinvolto in un brutto incidente a Miami, in Florida. A raccontarlo è stato lui stesso sui social: «Sono a Miami vivo per miracolo. Abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce 4 corsie opposte», ha spiegato.

Steven Basalari, incidente a Miami

Sui social Steven Basalari ha raccontato la dinamica dell'incidente e le condizioni di chi era con lui al momento dello schianto: «Eravamo in cinque. L’autista di Uber sotto shock con qualche ferita, io ed un mio amico illesi. Mentre 2 nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia ma non sono in gravi condizionI.

L'appello

Poi l'appello ai giovani (tantissimi) che lo seguono: «Queste sono le cose che davvero ci fanno riflettere su quanto sia preziosa la vita. Stavamo ridendo e scherzando e due minuti dopo poteva essere tutto finito. Per sempre. Date valore alle cose davvero importanti e godetevi ogni singolo attimo». Proprietario della discoteca Number One, presa in gestione dal padre, negli ultimi anni si è fatto notare per le sue capacità imprenditoriali, tra cui il viralissimo "Con mollica o senza" che ha aperto insieme a Donato De Caprio.

