Stefano De Martino è zio, nato il figlio della sorella Adelaide: il conduttore corre in ospedale per il piccolo Mattia

Stefano De Martino è diventato zio del piccolo Mattia Di Domenico, nato martedì 28 novembre e figlio di sua sorella Adelaide e del compagno Diego.

I genitori De Martino nonni bis a distanza di anni, dopo la nascita di Santiago quando l'ex ballerino di Amici era solo un ventenne. Il figlio di Belen e Stefano avrà per la prima volta un cuginetto con cui giocare!

La nascita di Mattia

Adelaide, sorella di Stefano De Martino, ha partorito martedì 28 novembre e ha dato alla luce il piccolo Mattia Di Domenico.

Sui social si può già scorgere il musetto del neonato che emoziona i follower per l'arrivo di un nuovo piccolo De Martino in famiglia. Mattia è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, presso la Clinica Villa Stabia, popolare ospedale privato della zona

Sotto la foto pubblicata dalla mamma Adelaide si legge: «Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore».

A raggiungere la clinica subito dopo la nascita è proprio lo showman Stefano De Martino, sorridente ed emozionato come si può vedere dalla foto pubblicata dal profilo social della struttura ospedaliera.

