Soleil Sorgè su Instagram: «Perché non lavoro in tv? Me lo chiedo anch'io...»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molto abile a schivare le domande su una presunta crisi con, la bellasusi sfoga un po' con i follower. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che presto debutterà a teatro con lo spettacolo Doppio Misto, rivela di essere un po' frustrata da una carriera televisiva che non sembra più decollare.Dopo essere stata ospite di qualche puntata del Maurizio Costanzo Show,sembra un po' sparita dal piccolo schermo. Una fan, a questo punto, le ha chiesto: «Come mai una ragazza come te, preparata e che parla fluentemente più lingue, non lavora in?». La risposta, un po' polemica, di Soleil non si è fatta attendere: «Me lo chiedo anch'io da un po'. Credo che la preparazione sia fondamentale ma, a quanto pare, non necessaria». Le ambizioni televisive non sono un mistero per, che in passato ha anche seguito dei corsi di recitazione ad Hollywood. Un'esperienza che, almeno per il momento, sarà possibile vedere a teatro.Intanto, però, alcune domande dei follower più curiosi non hanno trovato risposta. In molti, infatti, si chiedono se la storia consia già finita o se si tratta solo di una crisi momentanea. Eppure, ormai da oltre un mese e mezzo non si vedono più foto della coppia: l'ultimo scatto risale infatti al 12 agosto, quando i due si trovavano a Ibiza, in compagnia della sorella di lui, Cecilia, e di altri amici.