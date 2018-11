Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha affermato di non voler passare più tempo con iLa cantante ha recentemente annunciato di essersi convertita all'e di aver anche cambiato nome in Shuhada 'Davitt, ma nel bel mezzo dei suoi tweet religiosi la donna ha fatto una confessione molto dura, affermando di sentirsi molto razzista e di provare un vero odio verso la razza bianca.«Sono terribilmente dispiaciuto. Quello che sto per dire è qualcosa di così razzista che non ho mai pensato che la mia anima potesse mai sentirlo. Ma davvero non ho mai voglia di passare del tempo con i bianchi di nuovo (se è così che si chiamano i non-musulmani)», ha scritto specificando che non c'è nessuna ragione nello specifico che l'abbia portata a questa considerazione, semplicemente sente di provare disprezzo. Il Tweet ha destato molte polemiche e i followers le hanno risposto che la soluzione non è certo nell'odio.Nota da sempre per le sue battaglie religiose nel 1992 fu ordinato sacerdote dalla Chiesa cattolica e apostolica irlandese ortodossa alla fine degli anni '90 e praticò il cristianesimo per anni. Arrivò persino a strappare l'immagine del papa affermando che fosse un nemico da combattere. Ora la sua crociata è su altre fedi.