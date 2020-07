Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio dopo il rinvio per il coronavirus: «Ci sposeremo prima di quanto immaginate»

Simona Ventura





aveva già fissato la data del, ma sono stati costretti a cancellare la data per via dell’emergenza coronavirus. Il lockdown gli ha dato modo di consolidare il rapporto e ora la coppia annuncia, nuovamente, le nozze.infatti fa sapere a “Chi”, in edicola, che “Sposerò Giovanni prima di quanto immaginate”: “Dopo un anno e mezzo insieme – ha spiegato – “abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”.Attende che non ci sia bisogno di indossare mascherine, ma ha già un luogo del cuore: “Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo”.Affrontare il lockdown assieme ha aumentato la loro convinzione: “Abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata., ma anche come famiglia: siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani”.