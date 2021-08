Sharon Stone, foto choc e appello disperato: «Mio nipote in gravissime condizioni, serve un miracolo»

Il nipote di Sharon Stone in gravissime condizioni. A lanciare l'appello per una comune preghiera è la stessa attrice con un post su Instagram: «Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo».

La Stone, che è in vacanza a Venezia, ha voluto dedicare un pensiero al suo nipotino, figlio di Patrick, fratello minore di Sharon, e di sua moglie Tasha. La coppia è molto riservata e da sempre lontana dai riflettori ma l'attrice ha chiesto anche da parte loro un supporto da tutti i followers per sostenerli in questa dura battaglia.

In poche ore sono già migliaia i messaggi di sostegno. Sharon Osbourne è stata una delle prima a commentare: "Dio lo benedica inviando tanto, amore e preghiere", mentre Ruby Rose le ha scritto "Prego per River e per tutta la famiglia".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 14:51

