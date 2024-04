Samantha Fox ubriaca in aereo, violenta lite con la moglie Linda e il volo costretto a tornare indietro. La cantante a processo La 57enne simbolo degli anni '80 con canzoni come "Touch me" e "Nothing's Gonna Stop Me Now" ha passato una notte in cella ed è uscita su cauzione







di Redazione web Da simbolo degli anni Ottanta all'arresto. Protagonista è Samatha Fox, l'ex modella e cantante oggi 57enne che è andata in escandescenza su un aereo in partenza da Londra Heathrow e diretto a Monaco. Ubriaca a bordo, Samantha Fox è accusata di aver aggredito sua moglie, Linda Olsen, durante una violenta lite e aver minacciato un agente di polizia. Ubriaca in aereo I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando la cantante di "Touch me" e sua moglie si erano imbarcate in direzione Monaco. A causa delle intemperanze della Fox, l'aereo è stato costretto a tornare indietro e i passeggeri a ritardare la loro partenza di un giorno, passando la notte in hotel. Quella stessa notte, Samantha Fox l'ha passata in cella perché durante l'arresto ha aggredito una poliziotta, per poi essere rilasciata su cauzione. La cantante ha subito ammesso il fatto e si è «profondamente scusata per qualsiasi danno causato». Apparsa alla corte dei magistrati di Uxbridge, Samantha Fox si è dichiarata colpevole di ubriachezza e comportamento molesto, ma ha negato le accuse di aggressione. Il matrimonio La cantante e sua moglie, Linda Olsen, si sono sposate nel giugno 2022 in una cerimonia a tema Eurovision Song Contest nella foresta di Epping, in Essex. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 11:16

