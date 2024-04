Samantha De Grenet, il “doppio” matrimonio con Luca Barbato: «Io ero troppo mamma lui poco papà»

di Cristina Siciliano

Samantha De Grenet si è sposata ben due volte con Luca Barbato, padre di suo figlio Brando, venuto al mondo nel 2006. La love story tra la conduttrice televisiva e Luca è una vera e propria odissea d'amore. La coppia infatti ha vissuto momenti altalenanti: i due si sono sposati ben due volte, sebbene di mezzo c'è una «breve separazione». La prima nel 2005 e la seconda nel 2015. Proprio nelle ultime ore, Samantha ha raccontato tutte le fasi del suo matrimonio con Luca Barbato.

Le parole di Samantha De Grenet

«Ci siamo separati perché in qualche modo quando la gente dice "i figli uniscono" non è vero - ha raccontato Samantha De Grenet a Storie di donne al bivio -. Almeno secondo me non lo è. I figli ti mettono a dura prova. Molte volte magari la donna fa un percorso di crescita che non è sempre allineato con quello dell'uomo. Quindi tu diventi mamma ma lo diventi nel momento in cui senti già che qualcosa cresce dentro di te. Hai un tipo di maturazione. Dall'altra parte ho avuto un ragazzo che è molto più giovane di, ha quasi sei anni in meno a me. Ad un certo punto io ero mamma e lui ancora non troppo papà.

La conduttrice ha aggiunto: «Ci siamo allontanati perché si era creata una falla nel nostro rapporto e quindi la separazione l'abbiamo vista come una soluzione. Devo dire che è servito perché ci ha fatto crescere, ci ha fatto realmente capire che persone fossimo. Non siamo arrivati al divorzio perché io nel momento in cui sono arrivate le carte ho avuto una crisi ed ho scritto una lettera in cui gli dicevo che ero innamorata ancora di lui e che volevo ricominciare. Questa lettera l'ha colpito profondamente e abbiamo iniziato a frequentarci di nuovo non come mamma e papà di Brando ma come Luca e Samantha».

«La nostra storia è ripartita con tutti gli imbarazzi del caso - ha concluso Samantha -. Comunque quando sei separata per tanto tempo e te lo ritrovi lì davanti, ci sono i primi approcci e i primi baci. C'è stato del tempo in cui puoi comprendere gli errori fatti e che le persone non si possono cambiare totalmente ma vanno accettate per come sono».

