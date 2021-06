Sabrina Salerno bomba sexy: il bikini in piscina fa impazzire i fan FOTO

Sabrina Salerno bomba sexy su Instagram. La showgirl, oggi 53enne, sui social nell'ultimo post pubblicato ha sfoggiato un fisico super sexy e un decolletée che ha mandato in visibilio i fan. Sabrina Salerno si è fatta fotografare in una serie di scatti nel giardino della sua villa tra Venezia e Treviso, dove vive da anni. Inutile dire che le foto hanno fatto il pieno di like e commenti.

Sabrina Salerno negli scatti postati su Instagram si mostra con un bikini nero molto elegante a bordo piscina che lascia intravvedere le sue forme, da sempre molto generose.

Tra gli applausi nei commenti anche quelli dell'amica Monica Leofreddi, oltre a quelli di centinaia di fan. "Una meraviglia" commenta qualcuno. "Sei uno schianto", qualcun'altro sottolinea. Per Sabrina Salerno, insomma, il tempo non sembra proprio passare. Il suo corpo sembra essere rimasto quello della pin up che cantava e ballava in tv negli anni '80 e '90.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 22:47

