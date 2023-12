Rudy Zerbi e la tenera foto con Gerry Scotti: «Dove il cuore riposa e l’ansia scompare»

di Cristina Siciliano

Rudy Zerbi e Gerry Scotti amici per la pelle. Giudici fianco a fianco di Tu si que vales, il coach di Amici e il conduttori sono legati da un bellissimo rapporto. A tale proposito, Rudy Zerbi ha pubblicato una foto con il conduttore nelle sue Instagram stories e ha mostrato ancora una volta un grande affiatamento con Gerry. È risaputo che Gerry Scotti e Rudy Zerbi, oltre a essere colleghi in televisione, siano anche molto amici. I due, infatti, si frequentano anche fuori dalle telecamere e, negli anni, hanno stretto un rapporto che va oltre il lavoro: ci sono sempre l'uno per l'altro.

L'amicizia

Rudy Zerbi ha pubblicato una foto tenerissima con il suo caro amico Gerry: i due sono seduti «vicini vicini» sul divano e sorridono. «Dove il cuore riposa e l'ansia scompare».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che il coach di Amici ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Vi amo», ha scritto una fan. E ancora: «Siete dei grandi artisti e delle belle persone». «Che amori che siete, mi mancate», ha scritto ancora un'altra fan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 16:59

