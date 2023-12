Rita Rusic a Verissimo: «Ho subito violenza». La sorella Lierka: poteva morire

di Cristina Siciliano

Rita Rusic, insieme alla sorella Lierka è stata ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. L'ex modella originaria di Parenzo, nella penisola istriana, si è raccontata in un'emozionante intervista a Verissimo. Le due sorelle hanno spiegato di non aver avuto un'infanzia semplice dato che la famiglia si è trasferita in un campo di profughi in Italia. Rita Rusic ha ricordato gli anni trascorsi in collegio dalle suore dove, finalmente, è riuscita a raggiunto una sorta di pace e stabilità.

Il racconto

«La parte più dura poi è quando sono rimasta sola perché hanno mandato via mia sorella in un collegio lontano - ha spiegato Rita Rusic a Silvia Toffanin-. Ci vedevamo solo la domenica con lei, e mi portava dei dolci e cose dopo anni sono migliorate poi quando ci hanno dato una casa e per un po’ abbiamo potuto vivere come bambine normali».

L'ex modella ha aggiunto: «Io pensavo che andassimo tutta la famiglia in collegio. E invece... Io pur di stare vicino a mia sorella Lierka mi sono trasferita a Roma. In collegio si stava bene ma nel campo profugi abbiamo visto tante violenze. Ho brutti ricordi. Avevo un'amica Erika, il padre picchiava sia lei che la mamma. Mi ricordo che un giorno la feci nascondere in stanza da me. Il papà di Erika ha rotto la porta e non abbiamo aperto però poi la bambina è dovuta andata via, ma non lo so cosa sia successo dopo. Anche io sì, ho subito episodi di violenza e ho fatto notifica alla polizia».

«In collegio abbiamo conosciuto sofferenza e dolore, ma abbiamo imparato a rispettare le regole e le persone come in una scuola militare», ha concluso Rita Rusic.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 19:40

