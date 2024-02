Re Carlo, la malattia mette in moto il protocollo per la morte (come quello della Regina Elisabetta): ecco l'indizio

Con l'annuncio della malattia di Re Carlo III, in Inghilterra già si parla di un nuovo periodo di transizione e l'attenzione degli appassionati della royal family si sposta sulle similitudini tra l'Operazione London Bridge, pianificata per la morte della Regina Elisabetta, e la nuova operazione pronta per affrontare eventuali cambiamenti nel regno di Carlo III.





L'indizio del protocollo

A darci qualche indizio a riguardo potrebbe risiedere nel protocollo del cambio della guardia a Buckingham Palace: qualsiasi interruzione potrebbe rappresentare come un segnale significativo sulle condizioni di salute del sovrano. Andiamo a scoprire perché.

