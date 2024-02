Re Carlo e il tumore, il nuovo ruolo di Camilla ex “donna malvagia”: «Faro del Regno»

Re Carlo e il tumore, il nuovo ruolo di Camilla. Da «donna malvagia» e «rottweiler» di un tempo a «faro di stabilità» per la monarchia britannica di oggi. In queste poche ma così distanti parole usate per definire Camilla si comprende come nei decenni sia cambiato radicalmente il giudizio dell'opinione pubblica del Regno Unito sulla donna che a lungo aveva dovuto convivere col fantasma della principessa Diana, ma che oggi viene riconosciuta pienamente come regina e pilastro al fianco di Carlo III nel momento più difficile della vita del sovrano.