Principe Carlo, in mostra i suoi dipinti di paesaggio: «Significano molto per me»

Guardare il mondo attraverso gli occhi del principe Carlo. Dietro all'ombra della regina Elisabetta c'è sempre stato lui, l'erede al trono più longevo della storia del Regno Unito, che nei suoi lunghi anni di aspirantato al trono ha coltivato molti interessi, tra tutti la pittura. Una grande mostra monografica ne celebra il talento performativo, proponendo una rassegna completa di tutti i suoi lavori.

Aperta gratuitamente al pubblico fino al 14 febbraio, l'esposizione è visitabile alla Garrison Chapel a Chelsea Barracks, un'ex caserma militare nell'esclusivo quartiere londinese di Belgravia, e ospita 79 acquerelli del principe Carlo. Si tratta della prima mostra completa dei suoi dipinti di paesaggio: si va dalle Highlands scozzesi alla campagna francese, fino alla Tanzania.

Uno degli acquerelli del principe Carlo in mostra.

Rispetto alla madre Elisabetta, appassionata fotografa, il figlio Carlo ha sempre preferito l'arte più meditativa del dipinto e le possibilità interpretative che una tavolozza di colori e un pennello sulla tela consentono. «Non mi illudo che i miei schizzi rappresentino una grande arte o un talento fiorente!», ha commentato Carlo, che ha sempre nutrito un forte interesse per il mondo della natura e l'ecologia. «Rappresentano, più di ogni altra cosa, la mia particolare forma di 'album fotografico' e, come tali, significano molto per me».



