Nuovi guai per il principe Andrea. Sbuca l'amicizia con il miliardario accusato di violenza su dieci donne

Un'altra amicizia scomoda per il principe Andrea. Questa volta si tratta del miliardario americano Peter Nygard, magnate del mondo della moda accusato di aver violentato dieci giovani donne, alcune addirittura di soli 14 anni.

Leggi anche > Morta la star di Sex and The City: Magda, la governante aveva 86 anni. Fan in lacrime

A quanto sembra, Andrea sarebbe infatti stato ospite con la sua ex-moglie Sarah Ferguson nella residenza di Nygard alle Bahamas nel 2000. Si tratta della seconda connessione del principe a crimini di abuso sessuale che mette in difficoltà Buckingam Palace, a pochi mesi dallo scandalo che ha coinvolto l'amico intimo di Andrea, Jeffrey Epstein lo scorso anno e che lo ha costretto a ritirarsi dal suo ruolo ufficiale come rappresentante della famiglia reale.

Peter Nygard è stato accusato di aver condotto giovani donne nella sua proprietà, con la promessa di aiutarle nelle loro aspiranti carriere da modelle. L'uomo avrebbe poi somministrato loro alcol e droghe per poi violentarle. Delle dieci accusatrici, tre avevano solo 14 anni al momento dei fatti. Secondo l'accusa, Nygard "adescava giovani e giovanissime donne, impressionabili e con poche disponibilità economiche, con pagamenti in contanti e false promesse di opportunità di lavoro come modelle al fine di abusarne sessualmente". Le ragazze venivano condotte a cosiddetti “pamper parties” - feste dove gli ospiti ricevono trattamenti di bellezza e massaggi - dove dei bartender servivano drink con il Rohypnol, la "droga dello stupro". Lo staff di Nygard sarebbe stato istruito, sempre secondo l'accusa, per trovare giovani ragazze per party settimanali. L'avvocato de miliardario ha rivelato che il suo cliente nega strenuamente le accuse come "totalmente false e prive di fondamento".

A prescindere da come si chiuderà la vicenda, anche quest'altra conoscenza rende ancora più delicata e difficoltosa la posizione del principe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA