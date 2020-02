L'attice statunitense Lynn Cohen , conosciuta per aver interpretato il ruolo di Magda , la, nella serie tv « Sex and the City », è morta ieri all'età di 86 anni. La notizia della scomparsa, apparsa sui social network, è stata confermata da un portavoce della famiglia all'edizione online della del magazine «TheWrap», senza però fornire ulteriori dettagli. Nata a Kansas City il 3 luglio 1933, Cohen esordì a Broadway, dove ha lavorato per oltre 30 anni.