Piero Angela: «Mio nipote Edoardo idolo del web? Per me è una tragedia»

Quella degli Angela è una vera e propria dinastia della divulgazione scientifica italiana., 90 anni, ha fatto la storia della tv italiana e anche il, apprezzatissimo dal pubblico (femminile e non solo), ha seguito la sua scia. C'è poi Edoardo , il figlio ventenne di Alberto, che sta studiando Scienze dei materiali all'Imperial College di Londra ma intanto è diventato famoso per alcune foto diffuse sul web.Molte ragazze, infatti, avevano espresso tutto il loro apprezzamento per la bellezza die le foto, sui social, erano diventate virali. Nonno Piero, però, non l'ha presa benissimo e in un'intervista a Chi ha spiegato: «Per me è una tragedia, Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle. Dopo quel polverone mediatico ha dovuto togliere tutte le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico. La tecnologia è importante e straordinaria per quello che riguarda lo studio e l’informazione, ma negativa per la privacy. I social rischiano di diventare uno strumento di distruzione di massa». A riportare le parole di Piero Angela è anche TvZap Il conduttore e divulgatore scientifico ha poi parlato dei rapporti con la sua famiglia. A cominciare da quello col padre Carlo: «Non credo di aver mai giocato con lui. Quando venne a mancare avevo 20 anni, ma nonostante i tanti silenzi mi ha trasmesso molti valori». Un rapporto problematico, quello di Piero Angela col padre, del tutto antitetico a quello avuto col figlio Alberto: «Con lui ho fatto tutto l'opposto, abbiamo un rapporto magnifico». E sulla moglie Margherita dice: «Una donna meravigliosa, ma riservatissima. Non ha mai voluto essere fotografata. Quando andiamo a teatro entriamo separatamente e ci sediamo sempre in posti diversi.Il nostro è stato un colpo di fulmine. Nel lavoro non mi ha mai seguito, ma il suo appoggio non mi è mai mancato».