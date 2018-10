Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Macchina della verità pera Domenica Live. Sotto i riflettori e, soprattutto, “alla prova” le dichiarazioni sullache secondo la De Blanck non avrebbe alcun titolo.«Ma perché la devo fare io la macchina della verità e non la fa la Marchesa?», è la prima domanda che fa Patrizia De Blanck.Ad essere valutato però è prima il suo titolo.«Non scherziamo, non mi mettete sullo stesso piano altrimenti mi inc…», dice Patrizia De Blanck.Poi le domande.chiede: “Sei nobile per nascita?”, Patrizia De Blanck risponde sì e la macchina indica un falso positivo, ma si tratta solo di un problema tecnico. Le risposte successive infatti confermano che Patrizia De Blanck è nobile.Poi arrivano le domande sulla Marchesa. E Patrizia De Blanck non tentenna non un attimo: non è marchesa, non ha sposato un marchese d’Aragona, non è nobile, il titolo lo ha inventato Marina Ripa di Meana. Queste le dichiarazioni di Patrizia De Blanck e la macchina conferma che sono risposte vere.