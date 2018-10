Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ospite adopo il suo debutto su Rai 1 al fianco di Antonella Clerici nella trasmissione Portobello. La compagna di, scomparso lo scorso marzo, non nasconde la sua gioia per come è andata la puntata e sorridente ripercorre le tappe della serata.Carlotta dice di essere felice di questo nuovo ruolo di intrattenimento, dopo che per anni si è occupata di cronaca e giornalismo: «Lavorare con Antonella è bellissimo, non solo è un'amica, ma è anche una grande professionista». Mara sottolinea quanto sia importante il lavoro: «A volte il lavoro colma delle mancanze», afferma la conduttrice riferendosi alla scomparsa di Frizzi, «e per questo io ti auguro sempre di poter lavorare tanto».Durante l'intervista Mara ricorda la partecipazione a Miss Italia e mostra le immagini di Fabrizio: «Ci siamo incontrati l'anno dopo», specifica Carlotta, «abbiamo avuto un piccolo spazio durante la trasmissione, abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e da lì è partita la storia che voi sapete». Dopo Miss Italia Carlotta ha iniziato a lavorare a Sky: «Studiavo comunicazione perché mi piaceva scrivere, è capitata l'occasione di Sky e lì ho imparato un mestiere che mi piaceva e affascinava».Poi Carlotta ricostruisce la sua storia con il conduttore, il matrimonio avvenuto dopo 12 anni e un amore vissuto in modo molto intimo e lontano dai riflettori. Nel momento delle foto mostra la foto della figlia Stella e poi quella con Fabrizio: «Ho 25 anni, 16 dei quali passati con lui», una perdita molto sofferta ma Carlotta ringrazia anche il pubblico e chi amava Frizzi che la stanno aiutando. Poi conlude: «Non penso al futuro, vivo alla giornata: domani è lunedì penso ad accompagnare mia figlia a scuola e poi andrò a lavoro».