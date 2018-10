Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Daniela Del Secco non appartiene alla nostra famiglia in alcun modo»., a Domenica Live prende le distanze dalla Marchesa.in trasmissione torna a occuparsi del “caso” del titolo diLa conduttrice domanda al marchese: Non è che una sera hai avuto un colpo di fulmine e lei hai detto vorrei sposarti?«Io non la conosco, non l’ho mai vista se non in televisione», è la risposta.A contestare il titolo anche l’ex cognato di Daniela Del Secco che parla, in video collegamento: «Perché questa signora dice che è Marchesa? Ormai è arrivata dove è arrivata, perché lo dice?».Poi prende la parola il nipote: «Noi non ce l’abbiamo con lei, io andavo a parlare con lei, era una bella donna, lo è ancora. Io dico: invece di parlare di cose leggere come gli stemmi nobiliari, perché non parliamo di cose importanti? Perché Ludovica non va a trovare il padre che ha avuto due infarti?».Il nipote attacca duramente il, che nelle passate puntate aveva fatto i complimenti a Daniela Del Secco per essersi occupata della figlia. Il giovane sostiene che è stata la sua famiglia a occuparsi della crescita della figlia.