Grande Fratello Vip, la Marchesa d'Aragona si scaglia contro Barbara D'Urso

Fabrizio Corona, il giallo delle frasi su Instagram contro Totti e Ilary: «Non svegliare il can che dorme»

Ho provato fino a poco fa tramite il mio agente Cellerino e personalmente al cellulare di Ivan Roncalli per poter intervenire in diretta, ma senza esito! La replica è un diritto imprescindibile! @carmelitadurso @domenicalive #domenicalive — Marchesa d'Aragona (@marchesapechino) 28 ottobre 2018

Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, attacca Domenica Live. Da varie puntateaffronta il tema della nobiltà della Marchesa, chiamando in studio e in collegamento più ospiti a parlare del suo passato. Nonostante gli appelli lanciati dalla conduttrice per trovare qualcuno che porti le prove del titolo della Marchesa, ad oggi a parlare sono soprattutto quanti non credono sia nobile.sostiene che la Marchesa abbia inventato il titolo su suggerimento di Marina Ripa di Meana, nella puntata odierna si è sottoposta anche alla macchina della verità, ripetendo le sue affermazioni.Immediato lo sfogo della Marchesa, uscita dalla casa del Grande Fratello vip. «Ho provato fino a poco fa tramite il mio agente Cellerino e personalmente al cellulare di Ivan Roncalli per poter intervenire in diretta, ma senza esito! - scrive su twitter - La replica è un diritto imprescindibile».Barbara D’Urso già in trasmissione aveva sottolineato che la Marchesa sapeva di non poter intervenire telefonicamente nel corso di questa puntata, rimandando alle prossime per la replica.