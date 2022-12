Paolo Bonolis, le prime foto con il nipotino Sebastian incantano il web: «È uguale al nonno»

di Redazione web

Paolo Bonolis nonno innamorato. Il conduttore di casa Mediaset è volato a New York insieme al resto della famiglia in occasione delle festività natalizie per incontrare per la primissima volta il suo nipotino Sebastian, nato lo scorso ottobre. Le foto condivise sul profilo del figlio Stefano e del papà di Sebastian documentano il primo incontro nonno-nipote che ha emozionato gli utenti del web.

Le foto del primo incontro

Figlio di Stefano Bonolis e della moglie Candice Hansen, Sebastian ha reso Paolo Bonolis nonno per la seconda volta. E la felicità nei suoi occhi è ben visibile nei teneri scatti di famiglia che ha condiviso il figlio del noto conduttore sulle Instagram stories.

Tutta la famiglia Bonolis-Bruganelli è partita in America in occasione del periodo natalizio per conoscere l'ultimo arrivato, Sebastian Bonolis, nato lo scorso ottobre. «Nonno - Zio - Zia - Sebastiano», si legge a corredo delle foto che mostrano il nonno mentre tiene il piccolo in braccio sulle ginocchia, felice ed entusiasta.

Poi, gli scatti anche con Davide e la figlia Adele mentre lo stringono dolcemente tra le braccia per la prima volta. Nel viaggio natalizio ci sono anche la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli (che ha rinunciato al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per qualche puntata) e l'altra figlia Silvia, 19enne.

