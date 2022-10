Paolo Bonolis diventa nonno, il dolce annuncio di Sonia Bruganelli sui social: ecco cos'ha detto

Paolo Bonolis, nonno bis. Oggi, 21 ottobre, nascerà il suo secondo nipotino, Sebastian, il figlio del suo primogenito Stefano. Ad rivelarlo è Sonia Bruganelli, attraverso un post su Instagram. Sul social, l’attuale opinionista del Gf Vip ha pubblicato una foto di Stefano Bonolis sui pattini da ghiaccio, con una divertente espressione: «Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini» scrive Sonia e aggiunge, riferendosi a sua figlia Adele: «Sarai un papà meraviglioso e tu Adele diventerai zia per la seconda volta. DAJEEEEEEE, We love you».

Leggi anche > Gf Vip, Gegia a Pomeriggio 5: «Segnalata dall'Ordine degli Psicologi? E vabbè, mi cacciassero...»

Stefano Bonolis non è il figlio di Sonia Bruganelli, ma della prima compagna del conduttore di Ciao Darwin, la psicologa americana Diane Zoeller, con cui il presentatore ha avuto anche Martina. Proprio quest’ultima, il 18 settembre 2020, aveva reso Paolo Bonolis nonno per la prima volta, dando alla luce il piccolo Theodore.

Il legame

Nonostante Sonia Bruganelli non sia la nonna effettiva del piccolo, ha reso omaggio a Stefano con parole estremamente dolci ed emozionanti. Nella foto pubblicata su Instagram, c'è anche Adele, la più piccola figlia della coppia Bonolis-Bruganelli, nata il 15 dicembre del 2007 e oggi adolescente. Di fatto, quindi, Adele è la sorellastra di Stefano.

Paolo Bonolis senza filtri

Proprio di recente, il presentatore era stato ospite di Silvia Toffanin, alla quale aveva raccontato oltre al suo rapporto con Sonia Bruganelli anche quello con il figlio, che vive negli Stati Uniti. Parlando del suo primogenito, Bonolis aveva scherzato sul fatto che parlasse italiano con un marcato accento americano, rivelando però allo stesso modo che ben presto l’avrebbe reso nonno del piccolo Sebastian. Stefano Bonolis è attualmente legato sentimentalmente a Candice Hansen.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA