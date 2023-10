Paola Turani, la frangetta finta conquista i fan: «Devi farla assolutamente». Lei risponde così

di Redazione Web

«Frangetta is back». Sono queste le parole che Paola Turani ha scritto a corredo dell'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E infatti proprio in questo periodo la frangia sta davvero spopolando perché è indiscutibilmente capace di cambiare all'istante l'hairlook conferendo sempre una dose di appeal. E lo sa bene anche Paola Turani che nelle ultime ore ha applicato ai suoi capelli una frangia con clip.

I fan sono letteralmente impazziti tant'è che hanno consigliato all'influencer di tagliare la frangia. A tale proposito, Paola Turani ha scelto di rispondere ai suoi fan attraverso le sue Instagram stories con un video. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«No. Non ci provate, assolutamente - ha sottolineato Paola Turani nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha aggiunto: «Ieri infatti appena sono salita in macchina ho tolto le mollettine, ho tolto la frangia e l'ho rimessa nella mia borsa. Con i miei capelli non potrei farla, sarebbe ingestibile. Immaginatevi la frangia riccia, ingestibile. Inoltre, ho una pelle che deve respirare, infatti quando riesco cerco di non truccarmi perché più la copro più soffre. Quindi se avessi la frangia avrei la fronte ricoperta di brufoli al 100%».

